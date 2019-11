Ministerul Justitiei anunta, intr-un raspuns la o interpelare formulata de Florin Roman, deputat PNL, ca in perioada octombrie 2017 pana in septembrie 2019 peste 21.000 de condamnati au fost eliberati in baza recursului compensatoriu, dintre care peste 500 dintre acestia au recidivat. ” 509 de detinuti care au fost eliberati in baza legii recursului compensatoriu, asa-zisa promotie Tudorel Toader, au comis noi infractiuni violente. Aici vorbim de crima, viol, talharie, pedofilie, act sexual cu un minor, pornografie infantila etc. Este raspunsul oficial al ministrului Justitiei la o interpelare,…