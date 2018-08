Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Finantelor a anuntat vineri ca a incarcat pe portalul data.gov.ro situatiile financiare ale firmelor private si entitatilor publice, extrase din documentele depuse de acestea.”Seturile de date deschise faciliteaza descarcarea, analiza si reutilizarea informatiilor stocate in bazele…

- Comisia precizeaza, intr-un punct de vedere remis G4Media.ro, ca Romania risca sa piarda alocarea financiara a programului pentru perioada 2014-2020, adica 553,19 milioane de euro. ”Serviciile Comisiei urmaresc indeaproape procesul de adoptare a Codului administrativ in Romania, deoarece aceasta initiativa…

- "Am modificat la Consiliul Concurentei legea lor si am introdus un departament care sa aiba obligatia sa faca o astfel de analiza pe fiecare stat membru, pentru fiecare sector de activitate, pentru a vedea modul in care agentii economici romani sunt tratati in tarile respective. Si stiti foarte bine…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, la inceputul sedintei de Guvern de joi, ca modificarea legilor achizitiilor publice va duce la reducerea birocratiei si a termenelor, o problema ridicata pana acum. Premierul a facut si o greseala, spunand ca ordonanta reduce "democratia”,dupa care s-a corectat.…

- „Adoptam astazi in ședința de guvern modificarea pachetului de legi privind achizițiile publice. Este un act normativ mult așteptat și cerut atat de administrația publica, cat și de agenții economici. Acest act normativ va contribui la ridicarea barierelor in calea investițiilor din Romania. Aseara…

- Comisia Europeana transmite un avertisment dur Guvernului român. Bruxelles-ul critica tara noastra atât pentru cheltuielile guvernamentale, cât si pentru situatia din Justitie.

- Orice scenarii cu privire la sistemul de pensii sustinute de oameni care habar nu au despre activitatile Guvernului produc efecte negative in costurile de imprumut pe care Ministerul Finantelor trebuie sa le plateasca in piata si trebuie sa ne gandim daca astfel de afirmatii nejustificate nu ar trebui…

- Adoptarea monedei euro ramane doar pe hartie. Nici anul acesta Guvernul nu si-a asumat vreo data la care sa se faca trecerea de la leu, la euro. În schimb, precizează într-un document oficial transmis la Bruxelles, că economia va merge bine în următorii ani. Şi…