Ministerul Finanțelor anunță o nouă emisiune de titluri de stat Tezaur. Care sunt dobânzile Ministerul Finanțelor anunța o noua emisiune de titluri de stat Tezaur. Care sunt dobanzile Incepand de luni, 8 august, romanii pot investi in titlurile de stat Tezaur, cu maturitate de 1 an și dobanda anuala de 8,25%, anunța Ministerul Finanțelor. Titlurile de stat au valoare nominala de 1 leu și sunt in forma dematerializata. Interesul romanilor pentru titlurile de stat Tezaur s-a menținut la un nivel ridicat și in

