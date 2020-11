Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) a imprumutat, luni, 999,7 milioane de lei de la banci, prin doua emisiuni de titluri de stat, potrivit datelor transmise de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Astfel, MFP a atras 75 de milioane de lei de la banci, suplimentar la licitatia de luni, cand a imprumutat…

- Ministerul Finantelor a imprumutat, luni, aproape un miliard de lei de la banci Ministerul Finantelor Publice (MFP) a imprumutat, luni, 999,7 milioane de lei de la banci, prin doua emisiuni de titluri de stat, potrivit datelor transmise de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Astfel, Finanţele au…

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) a imprumutat, luni, 999,7 milioane de lei de la banci, prin doua emisiuni de titluri de stat, potrivit datelor transmise de Banca Nationala a Romaniei (BNR).Astfel, Finantele au atras 675 milioane de lei printr-o emisiune de obligatiuni cu maturitate la…

- Ministerul Finantelor a imprumutat joi un miliard de lei, din cele cinci programate pentru luna octombrie Ministerul Finantelor a imprumutat joi, din piata, un miliard de lei, la o dobanda de 3,24%, mai mica decat in urma cu un an, iar imprumutul acopera deficitul lunar la bugetul de stat, scrie ministrul…

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) a imprumutat, joi, 346,6 milioane de lei de la banci, printr-o emisiune de obligatiuni de stat tip benchmark, cu o maturitate reziduala la 88 de luni, la un randament mediu de 3,40% pe an, potrivit datelor transmise de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Valoarea nominala…

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) a imprumutat, joi, 1,4 miliarde de lei de la banci, prin doua emisiuni de titluri de stat, potrivit datelor transmise de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Astfel, Finantele au atras 1,026 miliarde de lei printr-o emisiune de obligatiuni cu maturitate la 59 de luni,…

- Ministerul Finantelor a programat imprumuturi de peste 4,5 mld. lei in septembrie, cu 1 mld. in plus fața de luna anterioara Ministerul Finantelor Publice (MFP) a planificat, in luna septembrie imprumuturi de la bancile comerciale de 4,54 de miliarde de lei, din care 400 milioane printr-o emisiune de…

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) a imprumutat, joi, 430 de milioane de lei de la banci, printr-o emisiune de obligatiuni de stat tip benchmark, cu o maturitate reziduala la 38 de luni, la un randament mediu de 3,25% pe an, potrivit datelor transmise de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Este al doilea…