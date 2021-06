Analiza celor 2.536 de dosare de finantare depuse in programul Electric-Up va fi finalizata in urmatoarele saptamani, in conditiile in care, pana in prezent, au fost analizate 2.033 de dosare, potrivit unui comunicat postat luni de Ministerul Energiei pe Facebook. Evaluarea dosarelor depuse pentru finantare in programul Electric-Up a inceput pe 9 aprilie, o data cu configurarea accesului in platforma informatica dedicata programului, se mentioneaza in comunicat. "Pana in acest moment au fost analizate 2033 de dosare si transmise catre aplicanti 498 de solicitari pentru clarificare si completare.…