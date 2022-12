Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul cu finanțare europeana Sistemul Informatic de Management al Școlaritații – SIMS, cu funcții de catalog electronic și platforma de management performanța, nu va mai fi derulat de Ministerul Educației.

- Ministerul de Finante a anuntat ca Proiectul cu finanțare europeana Sistemul Informatic de Management al Școlaritații – SIMS, cu funcții de catalog electronic și platforma de management performanta, nu va mai fi derulat de Ministerul Educației. Citește și: Romania decide diminuarea nivelului relațiilor…

- Bugetul de stat se stabilește la venituri in suma de 275.690,8 milioane lei, iar la cheltuieli in suma de 596.377,7 milioane lei credite de angajament și in suma de 353.640,7 milioane lei credite bugetare, cu un deficit de 77.949,9 milioane lei.Printre ministerele care vor primi mai multi bani se numara…

- Un nou tip de turism face furori in țara noastra. Romanii care au pariat pe acest business banal fac deja foarte mulți bani. Vestea și mai buna pentru ei este ca afacerea continua sa se dezvolte. Afla in ce sector au dat lovitura și invața secretele meseriei de la ei. Domeniul este deja celebru in […]…

- Aproape 200 de elevi din ALBA vor primi bani pe perioada cursurilor școlare: De ce suma este vorba Aproape 200 de elevi din ALBA vor primi bani pe perioada cursurilor școlare: De ce suma este vorba Peste 22 de mii de liceeni ar putea sa primeasca bursa „Bani de liceu” in anul școlar 2022-2023, potrivit…

- Sorin Cimpeanu, care a parasit in plin scandal de plagiat conducerea Ministerului Educației, a revenit pe postul de rector al Universitații de Agronomie din București „din 3 sau 4 octombrie”, spune cel care i-a ținut locul, citat de Edupedu.ro.Fostul ministru al Educației, Sorin Cimpeanu, care și-a…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Brașov au dispus punerea in mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 14 septembrie 2022, a inculpatului PALMER-HIRTOPANU HORIA, director al Unitații de Management al Proiectelor pentru Modernizarea…

- Ordinul ministrului Educației privind criteriile de acordare a burselor pentru elevi in anul școlar 2022-2023 au fost publicate in Monitorul Oficial . Potrivit documentului publicat in Monitorul Oficial, sunt eliminate bursele rurale pentru liceenii care invața in alta localitate și cele de merit pentru…