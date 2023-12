A fost dezastru la testele PISA? Stai sa vezi ce este la Ministerul Educației! In jur de 40 de acte normative – Hotarari de Guvern și Ordine de Ministru de punere in aplicare a legii educației in invațamantul preuniversitar și cel superior nu au fost puse in aplicare, deși termenul limita era 1 decembrie. 32 de acte normative care țin de invațamantul preuniversitar și 7 care țin de invațamantul universitar nu au fost puse in aplicare de catre ME, deși termenul lor limita era 1 decembrie, susțin cei de la Eduped.ro ,care au facut o monitorizare a calendarului oficial de implementare a legislației…