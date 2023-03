Stiri pe aceeasi tema

Oamenii din Pechea au ieșit deja pe ulițe și pe strazile asfaltate pentru a protesta, totul dupa ce au aflat ca vecinul lor a caștigat la loto suma de aproximativ 4 milioane de euro.

Grupul BVB a afisat un profit net in crestere cu 97% anul trecut, la 10,43 milioane de lei, in timp ce profitul individual al Bursei de Valori Bucuresti s-a cifrat la 11,04 milioane de lei, in crestere cu 34%, comparativ cu 2021, potrivit rezultatelor financiare publicate vineri.

Medicover, unul dintre cei mai mari furnizori de servicii medicale private din Romania, va inaugura in a doua parte a anului un spital in Bucuresti, investitie de 20 milioane euro.

Un ucrainean este judecat in Franța, fiind acuzat ca a pus la cale furtul unui tablou de 1,5 milioane de euro descoperit intr-o casa din Kiev, la un an dupa ce a disparut dintr-un muzeu din Nancy, inforemaza Mediafax.

Un tricou purtat de basctebalistul LeBron James in finala NBA din 2013 s-a vandut, vineri, cu 3,7 milioane de dolari la o licitatie la New York, potrivit news.ro.

Comisia Europeana a aprobat ajutoare in valoare de 44 de milioane euro pentru sprijinirea in acest an a crescatorilor de bovine din Romania, informeaza Rador.

Mai mult de șase din zece adulți din Republica Moldova sunt supraponderali, iar un sfert din populație sufera de obezitate, releva datele oficiale. Specialiștii spun ca un consum sporit de zahar, precum și lipsa activitaților fizice genereaza o creștere a greutații corporale, care influențeaza și…

Premierul Nicolae Ciuca a salutat preluarea de catre Suedia a presedintiei Consiliului UE de la Republica Ceha si a adaugat ca tara noastra este angajata sa lucreze indeaproape cu Suedia pentru o Uniune Europeana coeziva, unita si orientata spre viitor.