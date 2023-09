Stiri pe aceeasi tema

- OFICIAL: Burse școlare 2023-2024. Condițiile de acordare, tipurile de burse și cuantum. Toate datele pentru elevi Burse școlare 2023-2024. Metodologia de acordare a burselor in acest an școlar a fost publicata in Monitorul Oficial. Ministerul Educației a stabilit, prin ordin, condițiile in care elevii…

