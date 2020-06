Ministerul Economiei, mediator în dialogul retailerilor cu proprietarii de mall-uri O comisie formata din oficiali guvernamentali, reprezentati ai retailerilor si ai marilor centre comerciale va elabora o initiativa legislativa care sa reglementeze situatia existenta intre proprietarii si chiriasii mall-urilor, generata de masurile luate de autoritati pentru limitarea raspandirii pandemiei SARS-CoV-2, informeaza Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri (MEEMA). Potrivit unui comunicat al MEEMA, aceasta a fost concluzia celei mai recente runde de discutii intre reprezentantii marilor centre comerciale si ai retailerilor din domeniul nealimentar, care a avut loc marti,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Proprietarii de mall-uri si patronatele din comertul nealimentar s-au intalnit, marti, cu secretarul de stat din Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri Liviu Rogojinaru, in prezenta presedintelui Consiliului Concurentei, Bogdan Chiritoiu, pentru a gasi solutii la problemele provocate…

- Activitatile de preparare, servire si consum al produselor alimentare, bauturilor alcoolice si nealcoolice in spatiile special amenajate din exteriorul cladirilor unitatilor de alimentatie publica (terase) si, totodata, activitatile de operare a plajelor turistice vor fi permise incepand din 1 iunie,…

- Fondurile care se vor acorda companiilor afectate de pandemia de coronavirus vor fi impartite in trei categorii, iar cea mai mare parte va merge pentru dezvoltare, in jur de 550 de milioane de euro, a declarat, joi, secretarul de stat din Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri (MEEMA),…

- Lucratorii romani reveniti in tara vor pleca din nou la toamna in strainatate, astfel ca pentru rezolvarea problemei lipsei fortei de munca din Romania trebuie adusi muncitori straini, trebuie continuata strategia revenirii lucratorilor romani si trebuie folositi robotii, a declarat, marti, secretarul…

- Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri (MEEMA) a decis prelungirea cu trei luni, pana la 28 septembrie 2020, a perioadei pana la care beneficiarii programului Start-Up Nation pot depune cererile de plata/rambursare aferente dosarelor de finantare admise in limita bugetului. …

- Secretarul de stat in Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Liviu Rogojinaru, a declarat, sambata, ca in cel mult o luna se va finaliza harta economica a Romaniei, care va cuprinde oferta fiecarui judet din punct de vedere al productiei si al capacitatii fortei de munca. …

- Statul va suporta șomajul tehnic, avand in vedere ca multe afaceri au de suferit in urma masurilor luate ca urmare a coronavirusului. In acest sens, ordonanța adoptata de Guvern saptamana aceasta, a fost publicata in Monitorul Oficial, scrie Hotnews. Ordonanța șomaj tehnic suportat de stat (Click Aici)…

- Salariații care lucreaza in cadrul societaților Uzina Mecanica și Fabrica de Arme Cugir raman in activitate chiar daca unii agenți economici de stat au anunțat ca iși intrerup temporar producția in contextul epidemiologic actual și decretarii „Starii de Urgența ” pe teritoriul Romaniei. Potrivit secretarului…