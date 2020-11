Ziua Veteranilor, marcata maine in Bucuresti si in garnizoanele din tara

La data de 11 noiembrie este marcata Ziua Veteranilor. Anul acesta, la Monumentul Eroilor cazuti in Teatrele de Operatii si pe teritoriul Romaniei din Capitala, ceremonia se va desfasura fara public.Cu prilejul Zilei Veteranilor, in Bucuresti si in garnizoanele… [citeste mai departe]