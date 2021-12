Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Judetean, alaturi de mai multe institutii de cultura, dar si ONG-uri din Iasi, organizeaza in acest an o actiune caritabila de Mos Nicolae. Astfel, CJ, prin Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Iasi si Ansamblul Artistic „Constantin Arvinte", organizeaza…

- Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Cseke Attila, a semnat, vineri, 28 de noi contracte de finantare prin Programul Operational Regional (POR) 2014-2020, in valoare eligibila totala de 217.517.211,45 de lei, bani de care vor beneficia 11 localitati si 17 firme pentru reabilitarea…

- 323 de persoane au murit in ultimele 24 de ore din cauza Covid 19, printre care și un tanar nevaccinat, din categoria de varsta 20 – 29 de ani. 285 dintre cei decedați erau nevaccinați, Au fost raportate de catre INSP 323 de decese (153 barbați și 170 femei), din care 19 anterioare intervalului de referința,…

- Astfel, potrivit sursei citate, o institutie financiara specializata in credite personale a recrutat un manager general pentru filiala din Romania pentru un salariu lunar de 5.000 de euro. Cel mai interesant job al saptamanii, arata bestjobs, vine din domeniul educatie / tehnologie / jurnalism. O companie…

- Directia Generala pentru Protectia Copilului Iasi a demarat o ancheta dupa ce una dintre fetele aflate intr-un centru de plasament din municipiul Pascani a fost agresata de alte doua fete. Purtatorul de cuvant al Directiei Generale de Protectia Copilului si Asistenta Sociala, Tiberiu Bantas, a declarat…

- Doi tineri de la centrul de copii ”Floare de Colț” din Targoviște au fost condamnați de Tribunalul Dambovița la masura privativa de libertate. Ei au fost gasiți vinovați de tentativa de omor, rele tratamente aplicate minorului, loviri și alte violențe și talharie calificata. Victimele celor doi au fost…

- Doar 19 paturi ATI libere in spitalele din Romania. Brașov și Tulcea sunt județele cu cele mai multe paturi libere la ATI. In restul țarii mai sunt doar 9 paturi libere. Grupul de Comunicare Strategica (GCS) a anunțat ca luni, la ora 14.00, conform datelor existente in aplicația alerte.ms, la nivel…