Ministerul Dezvoltării – Alte 5 creşe pot fi construite cu finanţare prin PNRR, în Bucureşti, Harghita, Bihor şi Sibiu “Acestea li se alatura celor 113 crese ale caror contracte au fost semnate pana in prezent, cu finantare europeana, prin Planul National de Redresare si Rezilienta, si celor 60 aprobate din bugetul national”, a precizat ministrul. Doua crese vor fi construite in municipiul Bucuresti, sectorul 6, iar alte trei crese mici vor fi construite, dupa proiectul tip al ministerului, in localitatile Praid – Harghita, Finis – Bihor si in orasul Agnita – Sibiu. In 2021, Ministerul Dezvoltarii a demarat un program de construire de crese noi. Prin PNRR, Ministerul Dezvoltarii finanteaza construurea a 124 de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Dezvoltarii, lucrarilor publice si administratiei Cseke Attila a semnat 5 noi contracte de finantare, in valoare totala de 68.940.976 lei, pentru construirea unor crese in Bucuresti si in judetele Harghita, Bihor si Sibiu, anunta Ministerul Dezvoltarii. Noile crese vor avea sali de joaca,…

- Primarul Mircia Gutau a semnat cu Ministrul Mediului un contract de finantare de aproape 780.000 de euro pentru realizarea unui Centru de colectare deseuri prin aport voluntar la Feteni. Primarul Mircia Gutau impreuna cu Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Tanczos Barna, au semnat joi dimineata…

- Primarul Bistriței vorbea in iunie de realizarea unui nou PUG electronic. Proiectul a fost supus finanțarii prin PNRR. Ioan Turc a anunțat ca s-au primit 5 milioane lei pentru noul PUG, in varianta electronica. In iunie 2022, in cadrul unei conferințe de presa, Ioan Turc vorbea despre realizarea unui…

- Brașovul a fost primul oraș care a dezvoltat sistemul de invațamant dual la nivel preuniversitar, inca din 2012, devenind model pentru toate orașele care au optat pentru acest tip de invațamant. Avand in vedere experiența in domeniu, municipalitatea – impreuna cu consiliile județene din Brașov, Covasna,…

- Cinci noi creșe vor fi construite in județul Hunedoara. Ministerul Dezvoltarii a selecționat și cele 60 de creșe care vor fi construite prin Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR), pentru care a fost lansat apelul de proiecte in data de 30 iunie, și pentru care autoritațile publice locale…

- Ministerul Dezvoltarii, prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), va construi 124 de crese noi, moderne si prietenoase cu mediul, care vor asigura 7.450 de locuri suplimentare in cresele de stat pentru cei mici. Dintre acestea, au fost semnate contractele de finantare pentru primele 64,…

- La inceputul acestei saptamani, primarul Andrei Carabelea a semnat la Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației contractele de finanțare pentru doua noi creșe in municipiul Piatra-Neamț. Cele doua creșe fac parte dintr-un program mai amplu, prin care vor fi construite 124 de creșe…

- Un numar de 11.696 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, cu 6.494 mai multe fata de ziua anterioara, a anuntat, marti, Ministerul Sanatatii. Conform ministerului, 2.493 dintre cazurile noi din ultimele 24 de ore sunt la pacienti reinfectati, testati…