O masina capcana a fost detonata la intrarea in minister, dupa care mai multe persoane inarmate au patruns in sediu, conform unui oficial al politiei.



Najib Danish, purtatorul de cuvant al ministerului, a confirmat ca atacul a implicat un grup de zece militanti. Cel putin un politist a fost ucis, iar alti cinci au fost raniti.



Un oficial al ministerului a declarat ca un atacator s-a detonat in interiorul cladirii.



Oficialii care se aflau in minister au declarat ca atacatorii nu au putut patrunde in cladiri-cheie care se aflau la mare distanta de intrarea principala…