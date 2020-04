Florin Cîțu, precizări despre amânarea ratelor. Cum procedezi dacă banca te-a refuzat

Asa cum am promis, urmarim implementarea normelor MFP. In cazul in care ati fost refuzati de o institutie financiar -bancara:– Formularul pentru sesizări legate de amânarea ratelor la credite acordate de instituții de credit… [citeste mai departe]