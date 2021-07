Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul de Externe al Ungariei a transmis, pentru kronikaonline.ro, ca sustine extinderea UE si a Spatiului Schengen, dupa ce ministrul Justitiei Stelian Ion s-a intrebat intr-o discutie televizata cine are interesul dintre tarile vecine ca Romania sa nu intre in spatiul Schengen.

- Conflict deschis intre președintele UDMR Kelemen Hunor și ministrul Justiției Stelian Ion pe tema desființarii SIIJ. Kelemen Hunor il acuza pe ministru de “lipsa de materie cenușie” și spune ca “a cam luat-o pe aratura”, dupa ce Stelian Ion ar fi acuzat UDMR ca “face jourile unor vecini care nu vor…

- Premierul Florin Citu a anuntat marti desfiintarea Secției de Investigare a Infracțiunilor din Justiție (SIIJ). Declarația a venit la scurt timp dupa ce Dan Barna și Kelemen Hunor au raspuns prezent la o ședința ce a avut loc in biroul lui Ludovic Orban. Premierul Florin Cițu a vorbit marți despre un…

- Fostul ministru al Justiției Catalin Predoiu susține ca in mandatul de 12 luni, nu a avut ca obiectiv ridicarea MCV, mai ales ca a fost și pandemie. Declarația vine dupa decizia Comisiei Europene de a menține Mecanismul de Cooperare și Verificare (MCV) in cazul Romaniei, singura țara europeana care…

- Toate spitalele de boli infecțioase din Romania sunt inchise pacienților cu HIV/SIDA, deoarece se trateaza doar COVID-19, fapt ce pune in mare dificultate pacienții seropozitivi de peste un an de zile, avertizeaza Uniunea Nationala a Organizatiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA (UNOPA). Pandemia…

- Deputatul PSD, Alexandru Rafila, crede ca imunitatea colectiva in Romania nu va fi atinsa in august, așa cum spera premierul Florin Cițu, ci mai degraba in octombrie. ”Eu personal am dubii serioase ca se poate rezolva intr-un timp așa de scurt. Ar insemna sa vaccinam 200.000 de persoane in fiecare zi.…