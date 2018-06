Stiri pe aceeasi tema

- Masurile de raspuns ale Uniunii Europene la tarifele introduse de administratia Trump vor intra in vigoare vineri, 22 iunie, a anuntat miercuri Comisia Europeana, informeaza AFP, preluata de Agerpres. Executivul european a precizat că a adoptat, în mod formal, o lege prin care sunt introduse…

- Uniunea Europeana intentioneaza sa redirectioneze fonduri de coeziune de 30 de miliarde de euro destinate tarilor din Europa Centrala si de Est spre state precum Grecia, Italia si Spania, arata documente obtinute de cotidianul Financial Times, potrivit Mediafax.Planul Comisiei Europene de…

- Pentru politicienii moldoveni problema numarul unu este ca Republica Moldova sa se miște cât mai repede pe calea Uniunii Europene pentru ca sa aiba acces la fondurile europene. De aceasta parere este politologul Anatol Țaranu, exprimata în cadrul emisiunii „Fabrika” de la…

- Proiectul gazoductului Nord Stream 2, prin intermediul caruia ar urma sa se dubleze cantitatea de gaz natural pe care Rusia o poate livra direct in inima Europei, ocolind insa Polonia, Ucraina si tarile baltice, provoaca noi disensiuni intre Statele Unite si Europa.

- Cele trei Guverne PSD-ALDE care s-au succedat la putere au contractat in numele Romaniei imprumuturi in valoare de 11,83 miliarde de euro si continua sa o faca, la dobanzi tot mai mari, declara deputatul PNL Pavel Popescu. Eurostat anunța ca țara noastra a inregistrat un deficit bugetar de 2,9% din…

- Din datele Institutului Național de Statistica, in primele doua luni ale acestui an, Romania a exportat marfuri in valoare de 10,88 miliarde euro. A importat insa mai mult: produse in valoare de 12,53 miliarde euro. Deficitul comerțului internațional a fost de 1,65 miliarde de euro, mai mare cu aproape…

- Romania a primit de la Uniunea Europeana 46,8 miliarde de euro din 2007 si pana in februarie 2018, conform ultimelor date publicate de Ministerul Finantelor Publice. Cea mai mare parte a banilor, 37 de miliarde...

- Uniunea Europeana a produs, in 2016, aproximativ 630 milioane de litri de whisky, cu 90 de milioane de litri mai putin decat in 2015 si cu 170 milioane litri mai putin decat varful de productie inregistrat in 2012, arata datele publicate marti de Eurostat. In 2016, productia de whisky din…