Ministerul Cercetării: Opt centre regionale de orientare în cariera de cercetător vor fi înfiinţate din fonduri prevăzute în PNRR „Aproximativ 6.000.000 euro reprezinta fondurile alocate pe Investitia I10, Componenta 9 din Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), infiintarea si sustinerea financiara a unei retele nationale de opt centre regionale de orientare in cariera ca parte a ERA TALENT PLATFORM”, arata MCID, intr-un comunicat de presa. Prin infiintarea celor opt centre regionale este indeplinit Jalonul nr. 286 din PNRR – O retea de universitati publice care gazduiesc si operationalizeaza opt centre de orientare in cariera de cercetator, mai indica sursa citata. Propunerile de proiecte depuse de beneficiarii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

