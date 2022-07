Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Apararii Naționale a elaborat un proiect de lege care prevede, printre altele, ca romanii incorporabili și rezerviștii aflați in strainatate vor avea 15 zile la dispoziție sa se intoarca in țara, in cazul instituirii starii de asediu, mobilizare sau razboi, scrie Stiri pe surse. Ce prevede…

- Dupa 15 ani de la suspendarea stagiului obligatoriu, pe timp de pace, Ministerul Apararii Naționale vrea sa schimbe legea privind pregatirea populației pentru aparare ca sa creasca rezerva de mobilizare in caz de razboi. Voluntarii vor primi și bani, atat pe durata stagiului de pregatire, cat și la…

- Ministerul Apararii Naționale aduce modificari Legii privind pregatirea populației pentru aparare. Printre modificarile aduse se numara și includerea polițiștilor și a polițiștilor de penitenciare ca rezerviști, obligația cetațenilor cu domiciliu in alte țari de a raspunde mobilizarii in caz de razboi,…