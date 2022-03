Stiri pe aceeasi tema

- Nava romaneasca specializata „Viceamiral Constantin Balescu”, avand la bord o grupa de scafandri deminori, executa o misiune de cercetare și intervenție intr-un raion maritim situat la o distanța de aproximativ 39 mile marine (70-72 km), in largul Marii Negre, travers de Capu Midia, unde a fost semnalata…

- O mina marina in deriva a fost observata luni dimineața, in largul Marii Negre, la 70 de kilometri de Capu Midia, informeaza Ministerul Apararii Naționale. Puitorul de mine și plase „Viceamiral Constantin Balescu”, avand la bord o grupa de scafandri deminori (EOD – Explosive Ordnance Disposal), executa…

- Forțele Navale Romane au anunțat, luni, 28 martie, ca in largul Marii Negre, la 70 de kilometri travers de Capu Midia, a fost observata o mina marina. S-au luat deja primele masuri, o nava indreptandu-se catre zona in care a fost sesizata mina in deriva. „Puitorul de mine și plase „Viceamiral Constantin…

- Mina a fost observata in aceasta dimineața, in jurul orei 08:00, de pescadorul romanescu Olimpus 1, al carui comandant a informat imediat autoritațile romane. Imediat dupa primirea sesizarii, șeful Statului Major al Forțelor Navale a ordonat executarea unei misiune de cercetare și intervenție in raionul…

- O mina marina a fost observata plutind in deriva, luni dimineata, in Marea Neagra, la 70 de kilometri de Capu Midia, iar in zona a fost trimisa o nava militara pentru neutralizarea acesteia.

- sursa foto: Forțele Navale Nava romaneasca specializata „Viceamiral Constantin Balescu”, avand la bord o grupa de scafandri deminori (EOD), executa luni o misiune de cercetare și intervenție intr-un raion maritim situat la o distanța de aproximativ 39 mile marine (70-72 km), in largul Marii Negre, travers…

- Puitorul de mine și plase „Viceamiral Constantin Balescu” a executa luni o misiune de cercetare și intervenție intr-un raion maritim situat la o distanța de aproximativ 39 mile marine travers de Capu Midia, unde a fost semnalata o mina marina in deriva, i

- O mina marina plutind in deriva a fost observata, luni dimineata, in jurul orei 8.10, de un pescador, in Marea Neagra, la 70 de kilometri de Capu Midia, iar in zona a fost trimisa o nava militara pentru neutralizarea acesteia, au transmis Forțele Navale.„Puitorul de mine și plase „Viceamiral Constantin…