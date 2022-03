Stiri pe aceeasi tema

- Clubul Chelsea Londra, afectat puternic de sanctiunile care il vizeaza pe patronul sau Roman Abramovici, a primit o sansa de salvare de la guvernul britanic, care a decis sa ii permita accesul la fonduri in mod normal ar fi fost inghetate: banii din drepturile tv si banii pe care ii vor primi in functie…

- ”Ceea ce incercam cu aliatii nostri este sa slabim economia rusa, sa oprim finantarea pe care presedintele rus Vladimir Putin o foloseste pentru masina sa de razboi. Am aplicat sanctiuni asupra Bancii Centrale Ruse, asupra sistemului SWIFT, am inghetat active bancare, de fapt, Marea Britanie ingheata…

- Belarus a anuntat duminica ca exercitiile militare comune cu Rusia desfasurate pe teritoriul sau, care ar fi trebuit sa se incheie duminica, vor continua din cauza agravarii tensiunilor in Ucraina vecina, relateaza AFP, citata de Agerpres. Acest anunt inseamna ca trupele ruse vor ramane in Belarus,…

- Rusia ar putea prelungi criza din Ucraina cu luni de zile, a avertizat joi secretarul de stat pentru afaceri externe al Regatului Unit, Liz Truss, inainte de vizita oficiala la Kiev, informeaza Reuters. „Nu exista nicio dovada a retragerii rușilor din regiunile de granița cu Ucraina”, a scris șefa diplomației…

- Ambasadorul Rusiei pe langa Uniunea Europeana, Vladimir Cijov, a respins miercuri avertismentele SUA cu privire la un posibil atac rusesc asupra Ucrainei, transmite dpa, citata de Agerpres. „In ceea ce priveste Rusia, va pot asigura ca miercurea aceasta nu va avea loc niciun atac. Nu va exista nicio…

- Marea Britanie vede semnele unei deschideri diplomatice ale Rusiei in criza ucraineana, dar ultimele informații ale serviciilor secrete nu sunt inca incurajatoare, a declarat astazi, 15 februarie, premierul britanic Boris Johnson, potrivit Reuters și The Guardian.Rusia a anunțat, dupa ce SUA și Marea…

- Boris Johnson se afla marți in Ucraina, dupa ce l-a avertizat pe Vladimir Putin pentru a evita o „varsare de sange in Europa”. „Ceea ce ii voi spune președintelui Putin, așa cum am mai spus, este ca cred ca cu toții trebuie sa ne dam inapoi cu un pas. Cred ca Rusia trebuie sa se retraga. Cred ca o…

- Marea Britanie acuza Kremlinul ca incearca sa instaleze un lider pro-rus in Ucraina. Potrivit britanicilor, ofiterii de informatii rusi sunt in contact cu o serie de fosti politicieni ucraineni in cadrul planurilor pentru invazie. Regatul Unit acuza Kremlinul ca incearca sa instaleze un lider pro-rus…