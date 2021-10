Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Agriculturii a anunțat ca producatorii de legume in spații protejate vor primi mai mulți bani pentru anul 2021. In ședința Guvernului de vineri, a fost aprobata hotararea pentru aprobarea...

- Subvenția pentru legumele cultivate in spații protejate a fost majorata cu 210 euro pana la 2.210 euro /1.000 mp, potrivit unei hotarari de Guvern adoptate, astazi, informeaza Ministerul Agriculturii și Dezvoltariir Rurale (MADR). In Programul de legume in spații protejate s-au inscris 14.271 de beneficiari…

- Economie Crește valoarea ajutorului de minimis pentru cultivatorii de legume in spații protejate, prin realocari de fonduri septembrie 22, 2021 09:21 Direcția pentru Agricultura a județului Teleorman anunța ca pe site-ul MADR a fost postat in dezbatere publica proiectul de Hotarare a Guvernului pentru…

- Economie 105 producatori agricoli din Teleorman s-au inscris in programul de susținere a producției de usturoi septembrie 21, 2021 11:01 “Ajutorul de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției de usturoi” se implementeaza conform HG nr. 436/2021 privind modificarea si completarea…

- Social Elevii vor primi fructe, legume, lapte și produse de panificație in școli august 23, 2021 12:12 Pe 19 august, in cadrul ședinței de Guvern, a fost aprobat bugetul pentru implementarea Programului pentru școli in anul școlar 2021 – 2022, potrivit informațiilor publicate de Ministerul…

- In continuarea precizarilor facute de Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale in data de 29 iulie 2021, privind formele de sprijin acordate cultivatorilor de legume, menționam urmatoarele: In ceea ce privește Programul de susținere a producției de legume in spații protejate, aprobat prin HG nr.…

- Peste 29% din suma alocata programului de sustinere a productiei de legume in spatii protejate va fi accesata de judetul Olt, urmat de judetele Galati - 20,5%, Dolj - 9,7%, Giurgiu - 6,6% si Buzau - 4,3%, a anuntat miercuri Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR). "In ceea ce priveste Programul…

- APIA informeaza ca in data de 20 iulie 2021 s-a incheiat perioada de depunere a cererilor de inscriere in Programul pentru susținerea producției de legume in spații protejate, fiind depuse un numar de 14.239 cereri pentru o suprafața solicitata de 1.532,28 hectare. In Ilfov, 137 de fermieri au accesat…