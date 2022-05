Stiri pe aceeasi tema

- Romania ar putea intra intr-o criza acuta de zahar. Asta daca nu se reușește sa se negocieze cu cel mai mare producator local, Rafinaria de zahar Luduș, deținuta de gigantul francez Tereos. Conform datelor de ultima ora, Romania ar putea ramane fara necesarul cotei de uz intern de zahar daca Rafinaria…

- Casa de Comerț Agroalimentar Unirea, proiectul de suflet al fostului ministru Petre Daea, are un nou director general, incepand cu data de 19 aprilie, acesta fiind numit de catre consiliul de administrație, a anunțat ministrul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale (MADR), Adrian Chesnoiu. Este vorba de…

- Guvernul vrea sa revitalizeze Casa de Comert Agroalimentar „Unirea”, proiectul de suflet al fostului ministru al Agriculturii Petre Daea, cu o alocare de 100 milioane euro, inclusa in Pachetul de masuri „Sprijin pentru Romania”. Deși s-a aflat de-a lungul timpului in centrul mai multor scandaluri, Casa…

- Producatorul francez Tereos a decis recent sa inchida unitatea de productie pe care o detine la Ludus, in judetul Mures, lasand liberi de contract aproximativ 350 de fermieri romani care se pregateau anul acesta sa livreze sfecla catre procesator, fapt considerat de catre Dan Tanasa, deputat AUR de…

- Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale (MADR) incearca sa gaseasca soluții pentru funcționarea in continuare a fabricii de zahar de la Ludus, dupa ce grupul Tereos a anunțat ca o inchide. “Intentia noastra este de a mentine integritatea fizica a fabricii de la Ludus in vederea continuarii activitatii…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Chesnoiu, a anuntat ca vrea sa mentina integritatea fizica a fabricii de zahar de la Ludus in vederea continuarii activitatii prin intermediul altor potentiali investitori sau direct de fermierii interesati, in conditiile in care Grupul Tereos, care…

- Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) analizeaza posibilitatea acordarii unei subventii in vederea achizitiei de samanta certificata pentru infiintarea culturilor de cartof de consum, a afirmat ministrul Adrian Chesnoiu, la o intalnire cu reprezentantii cultivatorilor de cartofi din…

- Guvernul rus a impus o interdicție temporara a exporturilor de cereale catre țarile Uniunea Economica Eurasiatica pana pe 30 iunie și a exporturilor de zahar alb și zahar brut, pana pe 31 august, și exportul de cereale (grau, secara, orz și porumb), pana pe 30 iunie, in UEE.