- Republica Congo si-a manifestat interesul de a importa din Romania cantitati mari de cereale, a anuntat luni Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. Ministrul Adrian Oros s-a intalnit luni la Bucuresti, la sediul ministerului, cu omologul sau din Republica Democrata Congo, M'zinga Birihanze…

- In data de 16 septembrie 2021, ministrul Nechita-Adrian Oros a avut o intrevedere, la sediul MADR, cu o delegație a Ambasadei SUA la București condusa de David Muniz, Insarcinat cu afaceri al Ambasadei SUA la București. Cu aceasta ocazie, David Muniz i-a prezentat ministrului Oros noul atașat regional…

- Ambasada Suediei din București a postat pe Facebook un filmuleț amuzant in care un elan alearga un jucator de golf chiar pe terenul de joc. Ei fac aluzie la prezența președintelui Iohannis, sambata, la un eveniment in care a vorbit și despre acest sport pe care l-a categorisit drept accesibil și a incurajat…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, a declarat vineri, la Cluj, ca marea provocare a UE pe domeniul agriculturii este de a-si atinge obiectivele propuse in ceea ce priveste calitatea hranei, dar, in acelasi timp, de a face fata si concurentei din afara UE. El a explicat ca pana…

- Romania a luptat "cot la cot" cu America si celelalte forte ale aliatilor in unele dintre cele mai "dure" si "letale" teatre de operatiuni din lume, a afirmat, luni, insarcinatul cu afaceri al Ambasadei SUA la Bucuresti, David Muniz, intr-un mesaj transmis la celebrarea a 10 ani de la semnarea Declaratiei…

- PSD a încheiat un protocol de colaborare si parteneriat cu patru partide pentru strângerea de semnaturi si organizarea de alte actiuni în vederea demiterii primarului Sectorului 1, Clotilde Armand, potrivit News.Protocolul de colaborare este încheiat cu Partidul Pro România…

- „Rezultatele actiunilor de control ale reprezentantilor MADR desfasurate in perioada iunie-prezent, s-au concretizat in verificarea a 1.052 de operatori controlati, din care 741 producatori agricoli persoane fizice care isi desfasurau activitatea de vanzare a fructelor si legumelor in cadrul pietelor…