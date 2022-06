Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale (MADR) anunța ca va continua demersurile de identificare a unei surse de finanțare care sa raspunda cat mai bine nevoilor solicitanților care activeaza in domeniul agriculturii și industriei alimentare, aflați in situația de a nu obține finanțare prin Masura…

- APIA a publicat, joi, lista preliminara a firmelor eligibile și ne-eligibile la ajutoarele de stat de 5.000 de euro, in urma pre-evaluarii automate a aplicanților la Masura 1 – microgranturi de capital de lucru pentru sectorul agro-alimentar, in baza OUG 61/2022. Bugetul total este de 50 milioane euro…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza ca in data de 27.05.2022 incep inscrierile pentru masura "Microgranturi in domeniul agroalimentar". Astfel, in perioada 27 mai 2022- 31 mai 2022, solicitantii pot depune formularul cererii de finantare a ajutorului de stat prin aplicatia…

- Solicitantii de microgranturi in domeniul agroalimentar pot depune formularul cererii de finantare in perioada 27 – 31 mai, prin aplicatia electronica IMM Recover, informeaza Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA). „Mentionam ca imputernicirea notariala poate fi depusa si ulterior…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura APIA informeaza ca in data de 27.05.2022 incep inscrierile pentru masura "Microgranturi in domeniul agroalimentar". Astfel, in perioada 27 mai 2022 31 mai 2022, solicitantii pot depune formularul cererii de finantare a ajutorului de stat prin aplicatia…

- Așteptat cu interes ridicat in piața de catre micii fermieri, micrograntul de 5.000 euro se dovedește din start o mare iluzie pentru mulți, decat un program ușor de accesat. In timp ce toata lumea iși facea planuri sa-și incerce norocul, știut fiind faptul ca banii se dau pe principiul primul venit,…

- Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene va finanța, prin Programul Operațional Competitivitate, microgranturi și granturi pentru capital de lucru in valoare de 300 milioane euro pentru sectorul agroalimentar. Guvernul Romaniei a adoptat in ședința de astazi Ordonanța de urgența care reglementeaza…

- Cererile pentru sustinerea activitatii crescatorilor de animale in contextul crizei generate de pandemia de coronavirus pot fi depuse incepand de marti, intr-o perioada de 20 de zile, iar plata ajutorului de stat va fi efectuata pana la 30 iunie 2022, a informat Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii…