- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) a efectuat plati in valoare de 170,49 de milioane de euro pentru sprijinul cuplat in sectorul zootehnic pentru anul financiar 2021(16 octombrie 2020- 19 martie 2021), in crestere cu 4,82% fata de anul financiar 2020(16 octombrie 2019- 19 martie…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) a efectuat plati in valoare de 170,49 de milioane de euro pentru sprijinul cuplat in sectorul zootehnic pentru acest an, in crestere cu 4,82% fata de2020, cand fermierii au incasat 162,64 milioane de euro.

- Ministrul Agriculturii, Adrian Oros a anunțat in cadrul unei conferințe de presa ca in acest an legumicultorii vor primi un ajutor de 2.000 de euro. Acest program care inlocuiește practic „Tomata” și se acorda pentru mai multe legume, plafonul total alocat fiind de 150 de milioane de lei. Legumicultorii…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura incepe sesiunea 4 de depunere a Cererilor de sprijin pentru „Servicii de silvomediu, servicii climatice si conservarea padurilor” in cadrul Masurii 15, SubMasura 15.1 „Plati pentru angajamente de silvomediu” din PNDR 2014 – 2020.Perioada de depunere…

- fermierulargesean.ro: S-a dat startul Campaniei de informare privind primirea Cererilor Unice de Plata in anului 2021! Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale informeaza ca de astazi, 15 februarie, Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) demareaza Campania de informare a fermierilor…

- Un un proiect de Ordonanța de Urgența publicat pe site-ul oficial al Ministerului Agriculturii stabilește condițiile pentru anii 2021 și 2022 pentru obținerea schemei de plata unica pe suprafața (SAPS). Suprafețele eligibile sunt: ● orice suprafața agricola a exploatației care este utilizata pentru…

- Agentia de Plati si Interventie pentru a autorizat la plata un numar de 767.907 fermieri, reprezentand un procent de 93,54% din numarul total al fermierilor eligibili care au depus Cerere unica de plata in Campania 2020, suma totala autorizata la plata fiind de 2,14 miliarde euro. „Agentia…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), prin Centrele Judetene, informeaza ca efectueaza plata ajutorului de stat in sectorul cresterii animalelor pentru cererile depuse in luna decembrie 2020, aferente serviciilor prestate in luna noiembrie 2020, potrivit unui comunicat remis…