- Președintele CJ, Corneliu Ștefan a facut o vizita de lucru pe șantierele de la Spitalul Județean de Urgența Targoviște The post Președintele CJ, Corneliu Ștefan a facut o vizita de lucru pe șantierele de la Spitalul Județean de Urgența Targoviște first appeared on Partener TV .

- Proiectul Stațiunii Peștera – Padina a mai facut un pas inainte, la sediul Consiliului Județean Dambovița, a fost organizata dezbaterea publica referitoare la propunerile necesare finalizarii Planului Urbanistic Zonal Peștera – Padina. Proiectul stațiunii Peștera-Padina nu este deloc o munca ușoara!…

- Conducerea Consiliului Județean Dambovița a primit vizita E.S. dr. Peer Gebauer, ambasadorul Germaniei la București. La discuții a participat și senatorul Titus Corlațean, președintele Comisiei pentru Politica Externa din cadrul Senatului Romaniei. Președintele CJ Dambovița, Corneliu Ștefan a subliniat…

- Președintele CJ Dambovița, Corneliu Ștefan spune ca este unul dintre cele mai prolifice evenimente ale arheologiei romanești. Numarul mare de arheologi inscriși, peste 150 de cercetatori, este cu totul impresionant. Intalnirea cercetatorilor in Dambovița este mai mult decat potrivita, potențialul…

- Președintele CJ Dambovița, Corneliu Ștefan a participat la evenimentul ce a marcat 30 de ani de activitate a Uniunii Naționale a Consiliilor Județene. „Am avut placerea de a participa in aceasta seara la gala dedicata acestui moment. Pot spune ca UNCJR, alaturi de celelalte asociații inființate…

- Timp de cinci zile, 31 mai -4 iunie, județul Dambovița va in sarbatoare, cea de-a doua ediție a Zilelor județului Dambovița.Un eveniment dedicat tuturor dambovițenilor și organizat de Consiliul Județean Dambovița. Președintele CJ Dambovița, Corneliu Ștefan a anunțat in cadrul unei conferințe de presa…

- Președintele CJ Dambovița, Corneliu Ștefan și conducerea Companiei de Apa au facut o vizita de lucru la Dragomirești, Manești și Tatarani, unde se lucreaza la extinderea rețelelor de alimentare cu apa și canalizare. „Astazi, alaturi de conducerea Companiei de Apa Targoviște – Dambovița și primarii…

