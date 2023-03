Minister: Interzicerea componentelor Huawei ar avea un impact semnificativ asupra reţelei de telefonie din Germania Guvernul german efectueaza in prezent o analiza a furnizorilor de tehnologie de telecomunicatii, despre care spune ca nu este indreptata catre anumiti producatori. Daca sunt necesare modificari ample ca urmare a unei interdictii sau a unei reglementari, ”este posibil sa existe un impact semnificativ asupra functionarii retelelor mobile si asupra indeplinirii cerintelor de acoperire”, se spune in scrisoarea catre comisia economica a camerei inferioare a Parlamentului. Impactul precis asupra operatorilor de telefonie mobila si a altor actori economici nu este posibil de evaluat, a adaugat ministerul,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

