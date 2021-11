Cu ocazia summit-ului climatic de la Glasgow, Joe Biden l-a fentat inca o data pe Klaus Iohannis, promițandu-i liderului de la București cate-n luna și in stele, numai ridicarea vizelor pentru romani nu. Printre gogoșile infulecate de sas, și aceea cu tehnologia inovatoare pe care americanii vor sa o aduca in țara noastra, o baliverna […] The post Minireactoarele nucleare promise de americani, folosite de ruși inca de pe vremea lui Nikita Hrușciov! first appeared on Ziarul National .