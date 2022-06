Minifotbal / România, vicecampioană europeană. Înfrângere în fața Azerbaidjanului Naționala Romaniei de minifotbal a fost invinsa de reprezentativa Azerbaidjanului cu scorul de 1-0, sambata, in finala Campionatului European 2022, la Kosice (Slovacia), informeaza Agerpres . Unicul gol a fost marcat de Mamadov, in minutul 24. Romania a ratat titlul continental pentru a doua editie consecutiva. Precedentul Campionat European a avut loc in august 2018, la Kiev, in Ucraina, acolo unde Romania a jucat finala contra Cehiei, finala pierduta cu scorul de 1-4. Din cauza pandemiei de Covid-19, echipa noastra nationala nu a mai participat la un turneu final din octombrie 2019, de la Campionatul… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

