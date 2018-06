Liderii statelor europene care se vor reuni, duminica, intr-un mini-summit la Bruxelles se vor angaja sa intensifice eforturile pentru reducerea migratiei ilegale in Uniunea Europeana si restrictionarea circulatiei solicitantilor de azil, se arata in proiectul declaratiei comune trimis miercuri capitalelor europene. ''Suntem decisi sa realizam progrese in ce priveste reducerea suplimentara a numarului de sosiri ilegale in Uniunea Europeana, in particular prin protectie intarita a frontierei externe, proceduri comune, armonizate de azil si cooperare intensificata cu tarile de tranzit, precum…