„Mingea de foc” misterioasă care a apărut deasupra Scoţiei, Irlandei de Nord și Angliei: „Eveniment uimitor” „Mingea de foc” a fost vizibila pe cer timp de 10 pana la 20 de secunde, o perioada de timp neobișnuit de lunga pentru un meteorit, iar modul in care obiectul s-a fragmentat sugereaza ca este vorba de o roca spațiala, a explicat, pentru CNN , Aine O’Brien, doctorand la Universitatea din Glasgow, Scoția, și membru al Alianței Fireball din Regatul Unit. Reteaua Meteor a anuntat, miercuri, ca a inceput sa primeasca notificari in legatura cu „mingea de foc” de la sute de persoane din Scoția, Irlanda de Nord și parțile de nord ale Angliei și a declanșat o cercetare pentru a stabili despre ce a fost… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Peste 200 de notificari au fost primite de la persoane care au raportat prezenta unei ''mingii de foc'' misterioase care a traversat cerul in timpul noptii deasupra Scotiei si Irlandei de Nord, relateaza joi dpa. Reteaua Meteor din Marea Britanie a anuntat ca a inceput sa primeasca notificari in legatura…

- Am avut astazi, la Primarie, o intalnire cu reprezentanți ai elevilor de la Liceul de Arte ,,Sigismund Toduța” Deva și cu directorul unitații de invațamant, prof. Alina Sirbu. Ne-au solicitat sprijin pentru a putea organiza Balul Bobocilor in data de 7 octombrie 2022, la Centrul Cultural ,,Dragan…

- In perioada 09-14 septembrie, AUTOKAPPA, in colaborare cu Tenis Club Stanica si Federatia Romana de Tenis, organizeaza cea mai importanta competitie nationala de juniori U14 ani din sud-vestul Romaniei: Circuitul National FRT Autokappa Trophy, ed. a IV-a! 64 dintre cei mai buni sportivi ai tarii vor…

- Localitatea Badacin va gazdui sambata, 10 septembrie, Ziua recoltei, un eveniment caritabil susținut de intreaga comunitate locala. In program sunt programate un festin culinar, dar și un program artistic, anunța organizatorii. „Ziua recoltei la Badacin” se anunta un eveniment la care sunt invitati…

- Dupa o pauza de 3 ani, Demo Metal Vest revine intre 13 și 15 septembrie 2022, la Expo Arad. Specialiștii și decidenții din industrie sunt așteptați la acest eveniment de referința al industriei din Romania, axat pe prezentarea celor mai moderne soluții de care au nevoie companiile industriale pentru…

- Una dintre cele mai vulnerabile țari din punct de vedere climatic, Vanuatu, micul stat insular din Oceanul Pacific, s-a angajat sa produca energie electrica 100% din surse regenerabile pana in 2030, relateaza The Guardian.Vanuatu este deja o țara cu emisii negative, adica absoarbe mai multe emisii decat…

- Adrian Mutu (43 de ani), antrenorul lui Rapid, a avut o zi incarcata. Dimineața a facut antrenament cu echipa, pregatind derby-ul de sambata cu Petrolul. Dupa-amiaza a fost la conferința de presa premergatoare jocului de la Ploiești, iar apoi, in jurul orei 17:00, a ajuns la baza „Constructorul”, deținuta…

- China a anuntat vineri ca pune capat cooperarii cu SUA in mai multe domenii, dupa vizita efectuata saptamana aceasta in Taiwan de presedinta Camerei Reprezentantilor a SUA, Nancy Pelosi, in timp ce ambasadorul chinez in SUA a fost convocat la Casa Alba pentru a i se transmite un protest in legatura…