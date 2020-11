Minelli lansează EP-ul Nostalgic Illusions Minelli lanseaza doua piese, Illusion și Nostalgia, care formeaza EP-ul Nostalgic Illusions. Melodiile sunt redate vizual de lyric videos, realizate de Mihai Sighinaș, ce surprind perfect starea și mesajul de iubire și uitare. Versurile vorbesc despre iubire, vise obsesive, melancolie și starile date de desparțire, prin care dragostea și nostalgia pot fi confundate cu ușurința. “Dupa ce am petrecut trei saptamani pline de muzica in Dance Queen’s House, alaturi de prieteni dragi și colegi, sunt fericita sa va prezint EP-ul Nostalgic Illusions și doua piese in care veți regasi o parte din sufletul… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

