mind-moving: instalația performativă se va muta în Norvegia pentru 7 zile In perioada 22 – 28 noiembrie, la Rezidența9, publicul a putut lua contact cu experiența propusa de instalația performativa mind-moving, o chemare la empatie, ințelegere și destigmatizare, al carui concept a fost dezvoltat de 8 artiști in urma unei rezidențe care a avut loc chiar in Spitalul de psihiatrie Voila, din Campina. Ultimele zile ale lunii noiembrie au transformat spațiul Rezidența9 intr-unul de reflecție și oglindire in jurul unor trairi universale, care pot fi atat raspunsuri normale la realitatea inconjuratoare, cat și adaptari patologice la experiențe de viața dificila.

- Daca ai fi trait viața altcuiva, crezi ca mintea ta ar fi funcționat la fel? In luna august 8 artiști au petrecut o saptamana in cadrul Spitalului de Psihiatrie Voila din Campina, intr-o rezidența artistica organizata de Indie Box in cadrul programului de terapie prin arta mind-moving. Principalul obiectiv…

- La finalul lunii august, la Spitalul de Psihiatrie Voila din Campina s-a desfașurat rezidența artistica din cadrul proiectului mind-moving, coordonata de Alexandra Balașoiu, in colaborare cu dans-terapeutul Loredana Larionescu și Cristina Lilienfeld, coregraf, performer și psiholog. Alexandra Balașoiu…

