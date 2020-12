Stiri pe aceeasi tema

- Dupa victoria din prima zi cu 28-25, CS Minaur a intrat in teren cu gandul de a obține o noua victorie și, implicit, calificarea in optimile de finala ale EHF European Cup. Ciprioții sperau intr-o minune și, chiar daca jocul nostru n-a fost tocmai cel mai spectaculos, nu s-a pus nici macat o secunda…

- ​Echipa de handbal masculin Minaur Baia Mare s-a calificat duminica, la Nicosia, în optimile de finala ale EHF European Cup, dupa ce a învins formatia cipriota Parnassos Strovolou, scor 29-24 (16-14), si în mansa retur din turul 3 al competitiei.În tur, sâmbata,…

- Minaur Baia Mare a invins echipa cipriota Parnassos Strovolou cu scorul de 28-25 (15-13), sambata, la Nicosia, in prima mansa din turul al treilea al competitiei masculine de handbal EHF European Cup. Parnassos a condus doar de doua ori in acest meci, in debutul partidei (1-0) si in min.…

- Minaur Baia Mare a invins sambata pe ciprioții de la Parnassos Strovolou cu 28-25 (15-13), in deplasare la Nicosia. Baimarenii au condus, cu o singura excepție, tot meciul, controland partida de la un capat...

- Sambata și duminica, echipa de handbal masculin a CS Minaur va disputa doua jocuri la Nicosia, cu Parnassos Strovolou, in 16-imile de finala (turul III) din EHF European Cup. Ambele jocuri de la Eleftheria Stadium (Tassos Papadopoulos din Nicosia) vor incepe la ora 17.00 și vor fi arbitrate de grecii…

- CS Minaur va juca in turul al treilea al EHF European Cup (fosta Challenge Cup) la handbal masculin cu Parnassos Strovolou (Cipru), s-a stabilit in urma tragerii la sorti de miercuri. Primul meci va avea loc la Nicosia, iar al doilea in Baia Mare (asta in cazul in care cele doua cluburi nu…

- Miercuri dimineața a avut loc tragerea la sorți a meciurilor din 16-imile de finala ale EHF European Cup (fosta Challenge Cup), faza a competiției in care a intrat și CS Minaur Baia Mare, grație locului III ocupat in ultima ediție din Liga Zimbrilor. In urma tragerii la sorți, echipa noastra va intalni…

- CS Minaur Baia Mare si CSM Bucuresti vor avea adversare accesibile in turul al treilea al competitiei masculine de handbal EHF European Cup, potrivit tragerii la sorti efectuate miercuri, la Viena. Astfel, Minaur va intalni echipa cipriota Parnassos Strovolou, iar CSM va infrunta formatia…