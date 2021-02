Stiri pe aceeasi tema

- La propunerea clubului de handbal masculin CS Minaur Baia Mare, ambele meciuri ale confruntarii din optimile de finala ale EHF European Cup cu ucrainienii de la Donbas Mariupol se vor desfașura la Baia Mare, potrivit Mediafax. Partidele vor avea loc in zilele de 19 și 20 februarie, de la ora…

- CSM Bucuresti s-a calificat in optimile de finala ale competitiei masculine de handbal EHF European Cup, duminica, dupa ce a trecut de echipa turca Spor Toto SC, cu scorul de 38-28 (19-11), in mansa a doua din turul al treilea, in Sala Polivalenta ''Ioan Kunst-Ghermanescu'' din Capitala. Tag-uri Institutii: …

- Dubla confruntare din Cipru dintre Minaur Baia Mare și Parnassos Strovolou din EHF European Cup s-a incheiat cu calificarea baimarenilor in optimile competiției. Minaur a caștigat și al doilea meci cu 29-24, in...

- Dupa victoria din prima zi cu 28-25, CS Minaur a intrat in teren cu gandul de a obține o noua victorie și, implicit, calificarea in optimile de finala ale EHF European Cup. Ciprioții sperau intr-o minune și, chiar daca jocul nostru n-a fost tocmai cel mai spectaculos, nu s-a pus nici macat o secunda…

- ​Echipa de handbal masculin Minaur Baia Mare s-a calificat duminica, la Nicosia, în optimile de finala ale EHF European Cup, dupa ce a învins formatia cipriota Parnassos Strovolou, scor 29-24 (16-14), si în mansa retur din turul 3 al competitiei.În tur, sâmbata,…

- Atalanta a invins, miercuri, in deplasare, cu scorul de 1-0 (0-0), echipa Ajax Amsterdam, in etapa a VI-a, ultima a Grupei D a Ligii Campionilor, anunța news.ro. Gazdele au primit un cartonas rosu, in minutul 79 (Gravenberch). In celalalt meci al grupei, Midtjylland - Liverpool, rezultatul…

- Dinamo Bucuresti s-a calificat in optimile de finala ale Cupei Romaniei la fotbal, sambata seara, dupa ce a invins-o pe FC Viitorul Constanta cu scorul de 3-0 (2-0), pe teren propriu, intr-o partida din saisprezecimile de finala. Dinamo s-a impus prin trei goluri superbe, marcate cu suturi din afara…

- Chelsea si FC Sevilla s-au calificat in optimile de finala ale Ligii Campionilor, dupa meciurile disputate, marti, in etapa a IV-a a Grupei E a Ligii Campionilor, anunța news.ro. Atat formatia engleza, cat si cea spaniola s-au impus in minutele de prelungiri, cu 2-1, in partidele jucate la…