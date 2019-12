Stiri pe aceeasi tema

- Victor Eskenasy, arheolog si istoric medievist, ziarist, dar si redactor la Radio Europa Libera din 1988, s a stins din viata.Victor Eskenasy Morosan este licentiat al Facultatii de Istorie a Universitatii Bucuresti. Arheolog medievist si cercetator stiintific la Centrul de istorie si teorie militara…

- Ministrul Sanatatii, Victor Costache, se va intalni specialistii pentru a elabora o strategie de preventie a sinuciderilor in Romania si a unui program national, potrivit AGERPRES . „Sigur ca da. Voi stabili o intalnire cu comisia de specialitate. E un adevarat flagel in multe tari europene”, a declarat…

- Presedintele Aliantei Romane de Preventie a Suicidului (ARPS), Doina Cozman, atrage atentia ca in tara noastra nu exista nicio strategie sau vreun program national de prevenire a sinuciderii."In multe tari din Europa si din lume, aici ma gandesc mai ales la Australia, exista programe de…

- Echipele de elevi și profesori din 21 de țari care se intrec la Olimpiada Internaționala de Astronomie OIA 2019 de la Piatra Neamț au participat la festivitatea de deschidere, in dupa-amiaza de 20 octombrie. Spectacolul s-a desfașurat la Sala Polivalenta, unde oaspeții au fost intampinați cu doua expoziții,…

- Noi reguli pentru inmormantare in Romania de la 1 ianuarie 2020. Vezi ce se intampla cu sicriele, crucile si coroanele de flori Incepand cu anul 2020 cei de la pompe funebre nu vor mai avea voie sa isi expuna produsele pe strada. Este o decizie luata in Alexandria, dupa ce mai mult oameni s-au plans…

- Autoritatile judiciare din Romania au trimis in Statele Unite probele necesare pentru realizarea expertizei genetice de catre specialisti din cadrul Biroului Federal de Investigatii (FBI) fiindca Institutul National de Medicina Legala „Mina Minovici” nu este omologat sa o realizeze extragerea ADN-ul…

