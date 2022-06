Mina Drăghici, directorul ANSPA, a demisionat. Nicușor Dan: A gestionat bugetul instituției ca pe propriul buzunar Andrei Mina Draghici, directorul Autoritatii pentru Supravegherea si Protectia Animalelor din august 2018, si-a dat demisia din functie, anunta primarul general al Capitalei. „Directorul general Mina Draghici a gestionat bugetul institutiei ca pe propriul buzunar, iar acest lucru se vede clar din concluziile raportului Curtii de Conturi, dar si din cele trei rapoarte ale Corpului de Control pe care l-am trimis pentru verificari la ASPA. Punem punct astfel unui mandat in care resursele publice s-au dus mai degraba catre diversi clienti politici ai PSD, in detrimentul animalelor pe care ASPA le… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

