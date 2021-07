Mimi, în culisele Vorbește Lumea! „Am descoperit multe lucruri pe care nu le știam” E sarbatoare in platoul emisiunii Vorbește Lumea! Cea mai tare gașca a verii aniverseaza 6 ani de emisie pe 13 iulie 2021. Astazi, Mimi, una dintre cele mai iubite creatoare de conținut din Romania, a avut ocazia de a intra in culise și de a sta alaturi de Andreea Caranda, producatoarea emisiunii. Mimi a inceput dimineața la ora 9:00, cu o vizita pe set. Acolo a putut vedea cum se pregatea intreaga echipa pentru prima ediție din saptamana, iar apoi, de la ora 10:00, a mers in regia de emisie și a ințeles mai bine ce presupune rolul unui producator. Toate informațiile descoperite de Mimi sunt disponibile… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

