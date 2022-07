Stiri pe aceeasi tema

- Centrul de masurare a radioactivitatii din zona de excludere a Centralei nucleare de la Cernobil a devenit partial nefunctional, dupa ce militarii rusi au furat, in timpul ocupatiei din lunile februarie si martie, softurile echipamentelor, a declarat, pentru Agerpres, directorul adjunct al centrului,…

- Trimisul special al AGERPRES, Cristian Lupascu, transmite: Nivelul radiatiilor de la Centrala nucleara de la Cernobil si din perimetrul acesteia a revenit la cel dinainte de invazia trupelor armatei ruse, pe 24 februarie, a declarat, pentru AGERPRES, directorul adjunct al Agentiei de Stat pentru Managementul…

- Muncitorii ucraineni care se ocupa de curatarea centralei nucleare de la Cernobil in urma retragerii trupelor ruse au gasit „vodca de calitate superioara”, a informat luni The Wall Street Journal.

- Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din Brașov efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunilor de furt calificat, furt in scop de folosința, complicitate la furt calificat și complicitate la furt, in scop de folosința. Doi barbați ar fi sustras un…

- Rușii au capturat centrala nucleara Zaporojie din Ucraina. Oficialii ruși anunța ca sunt pregatiți sa vanda energie electrica, la prețuri foarte mici, in Europa. „Aici, totul este in regula! Suntem pregatiti sa vindem energie electrica Europei. Orice cumparator este binevenit. Este foarte ieftin „,…

- A fost restabilita comunicarea directa cu centrala nucleara de la Cernobil.Rușii au deținut controlul asupra centralei vreme de 5 saptamani, retragandu-se la 31 martie. Agenția Internaționala pierduse astfel contactul direct cu centrala din 10 martie.Este o veste buna faptul ca a fost restabilit contactul…

- Armata rusa a afirmat luni seara ca a distrus cu „rachete de inalta precizie" un important depozit de arme de fabricatie straina ce au fost livrate recent Ucrainei, in apropiere de Liov (Lviv, cel mai mare si cel mai important oras din vestul Ucrainei). Fortele aeriene rusesti au efectuat in cursul…