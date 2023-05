Stiri pe aceeasi tema

- Militarii moldoveni, romani, americani, precum și britanici, participanti la exercitiul multinațional „Joint Combined Exchange Training — 2023” (JCET) au desfasurat la Baza militara de instruire a Armatei Nationale, actiuni practice in cadrul Zilei Distinșilor

- Militarii moldoveni vor participa la exercițiile multinaționale „Defender 23”. Acestea vor avea loc, in aprilie – in Europa, sub conducerea SUA. Un anunț in acest sens a fost facut de secretarul de presa adjunct al Pentagonului, Sabrina Singh, transmite Noi.md cu referire la newsmaker.md. „Acesta este…

- Un pluton de artilerie al Armatei Naționale participa alaturi de militarii romani la exercițiul „Scutul de Foc 2023”, care se desfașoara in Romania in perioada 3-7 aprilie. Astfel, potrivit superiorului contingentului moldovenesc, locotenent-colonel Anatolie Cojușnean, plutonul de artilerie este format…

- Artileriști ai Armatei Naționale participa, in perioada 3-7 aprilie curent, la exercițiul bilateral „Scutul de Foc 2023”, care se desfașoara in Romania. Potrivit superiorului contingentului moldovenesc, locotenent-colonel Anatolie Cojușnean, plutonul de artilerie este format din ofițeri, sergenți și…

- Romania ramane un aliat de incredere al Statelor Unite ale Americii, asfirma ministrul Apararii, Angel Tilvar, dupa intalnirile avute, la Washington, cu președinții comisiilor Forțelor Armate din Senat și Camera Reprezentanților, senatorul Jack Reed și co

- Militarii Armatei Naționale se vor antrena alaturi de colegii lor din Romania, Statele Unite ale Americii și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, la exercitiul multinațional „JCET-2023” (Joint Combined Exchange Training). Potrivit ministerului Apararii de la Chișinau, exercițiul se va…

- Militarii din Republica Moldova, alaturi de alte 12 state, vor participa la exercițiul multinațional „Sea Shield 2023”. Evenimentul va fi organizat de Forțele Navale Romane și este planificat sa se desfașoare in sud-estul Romaniei, pe mare, pe fluviu, in Delta Dunarii și in zona costiera.