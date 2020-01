Stiri pe aceeasi tema

- Turcia a expulzat catre Germania cinci presupusi membri ai organizatiei jihadiste Statul Islamic (SI) de nationalitate germana, pe care ii detinea, a anuntat Ministerul turc de Interne citat de agentia oficiala Anadolu, relateaza AFP, potrivit News.ro.”Cinci combatanti teroristi straini au…

- Explozia, care s-a produs la vest de orasul Ras al-Ain, s-a soldat si cu peste 20 de raniti, a anuntat intr-un comunicat Ministerul turc al Apararii, care acuza de comiterea acestui atentat militia kurda YPG. "Grupul terorist YPG isi continua atentatele care ii vizeaza pe civili. Ucigasii…

- Turcia a lansat vineri o operatiune militara impotriva insurgentilor kurzi in sud-estul tarii, a comunicat Ministerul de Interne, transmite dpa. Operatiunea, desfasurata cu precadere in orasele kurde Diyarbakir, Mus si Bingol, are ca obiectiv 'neutralizarea' membrilor 'gruparii…

- Turcia a capturat o sotie a lui Abu Bakr al-Baghdadi, fostul lider al gruparii Statul Islamic care s-a sinucis saptamana trecuta in timpul unui raid al fortelor speciale americane, a anuntat miercuri presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, citat de agentia Reuters. ''Statele Unite spun ca…

- Rusia si Siria vor trimite trupe in nord-estul Siriei pentru a-i indeparta pe membrii militiilor kurde YPG și armele acestora de la granița cu Turcia, in cadrul unui acord convenit marți, pe care Moscova și Ankara il considera un triumf, potrivit Reuters, scrie Mediafax.La cateva ore dupa…

- Aproximativ 91% din peste 1.200 de persoane intervievate la mijlocul lunii octombrie au exprimat aceasta pozitie, in timp ce numai 5% au sustinut livrarile de arme, se arata in sondajul efectuat pentru canalul de televiziune ZDF. Totodata, circa 65% dintre respondenti s-au pronuntat in favoarea…

- Ministerul turc de Externe pregatește sancțiuni împotriva SUA, ca reacție la sancțiunile impuse de președintele american Donald Trump Ankarei, dupa ce Turcia a lansat ofensiva din nord-estul Siriei, a spus miercuri purtatorul de cuvânt al președintelui Erdogan, Ibrahim Kalin, relateaza Reuters.…

- Dupa o reuniune a comisiei pentru afaceri europene a parlamentului suedez, ministrul de externe Ann Linde s-a aratat ''bucuroasa ca alesii din aceasta comisie sustin impunerea unui embargou asupra armelor'' in relatia cu Turcia. Suedia va propune ca Uniunea Europeana sa analizeze eventuale…