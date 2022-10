Militar român, găsit împușcat în cap într-o unitate militară din Focșani. Anchetatorii iau în calcul și crima Un militar, inregimentat la o unitate militara din Focșani, a fost gasit mort in cadrul unitații. Tanarul de 22 de ani, din Botoșani, era impușcat in cap. Descoperirea a fost facuta sambata seara de un coleg al tanarului militar care a sunat la imediat la 112. La unitatea militara au ajuns și medicii, insa nu […] The post Militar roman, gasit impușcat in cap intr-o unitate militara din Focșani. Anchetatorii iau in calcul și crima first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

