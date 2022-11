Militar francez cu o plagă înjunghiată în gât, găsit mort în camera unui hotel din capitală Un militar francez a fost gasit mort, duminica, in camera unui hotel din Bucuresti. El are o plaga injunghiata in gat, dar se pare ca decesul a survenit in zilele anterioare. In camera nu exista urme vizibile de patrundere fortata sau de jaf. Surse judiciare au declarat, duminica, pentru News.ro, ca un militar francez a fost gasit mort de catre menajera, in camera unui hotel din Bucuresti. El are o plaga injunghiata in gat si se pare ca decesul ar fi survenit in zilele anterioare. In camera de hotel nu au fost gasite urme vizibile de jaf sau de patrundere fortata. Ancheta a fost inceputa de… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

