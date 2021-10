Parintele Calistrat – Cum se vindecă o suferință în dragoste? Video

Faptul că noi spunem într-una: “Te iubesc!” intra la vorbirea deșartă. Iubirea adevărată nu încetează niciodată. Am citit multe cărți frumoase, am fost pasionat de citit și mi-a plăcut. Am văzut și filme de dragoste, am citit și romane de dragoste, știu… [citeste mai departe]