Milionarul Cristi Borcea a lăsat manelele pentru muzica lui Al Bano. A fost invitatului starului Italiei la Festivalul de la San Remo Cristi Borcea și Valentina Pelinel au fost invitați speciali ai legendarului solist al Italiei, Al Bano (Albano Carissi) la prestigiosul Festival de la San Remo. Eveniment de tradiție in muzica clasica italiana ce are loc anul in localitatea cu aceeași nume și care se va incheia maine. Prietenia dintre afaceristul roman care a facut avere cu distribuția de gaz lichefiat, mai nou importat investitor in construcții imobiliare și turism și Albano, este una surprinzatoare avand in vedere ca mai toate evenimentele din viața lui Borcea au fost animate de maneliști. Anul trecut l-a tocmit pe artistul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Festivalul de la Sanremo marcheaza o premiera: in public se va afla președintele italian Mattarella, in vreme ce in deschidere va fi prezentat un mesaj al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski.In aceasta seara, la ora 21.40 ora Romaniei, incepe Festivalul muzicii italiene de la Sanremo, care va…

- Ediția din ianuarie 2023 a clasamentului mondial Webometrics Ranking of World Universities plaseaza Universitatea din Suceava pe locul VI intre instituțiile de invațamant superior din Romania. La nivel mondial, ca urmare a analizei celor 31.000 de universitați, USV ocupa poziția 1.464. Universitatea…

- „Il felicita pe Benjamin Netanyahu pentru un nou mandat de prim-ministru al Israelului. Astept cu nerabdare sa lucram impreuna la consolidarea relatiilor noastre bilaterale care dureaza de 75 de ani si sunt bazate pe o cooperare politica, diplomatica si sectoriala excelenta, pe valorile noastre comune…

- Depeche Mode, Deep Purple, Boney M, Eros Ramazzotti si The Hollywood Vampires se numara printre artistii care si-au programat concerte in 2023 la Bucuresti. Concertul Extraordinar de Anul Nou „O calatorie muzicala in Venetia”, eveniment de gala aflat la a IX-a editie, va avea loc la Ateneul Roman in…

- Nu de azi, de ieri, fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal, Dumitru Dragomir (foto sus), caruia i se mai zice și „Oracolul de la Balcești”, este mana cereasca a media din Romania, și la fotbal, dar nu numai. Iar asta, mai ales, pentru diversele-i previziuni din sportul rege, adesea fantasmagorice,…

- Finalistii Selectiei Nationale Eurovision Romania 2023 sunt: Adriana Moraru - Faralaes; Aledaida - Bla Bla Bla; AMIA - Puppet; Andrada Popa - No time for me; Andreea D Folclor Orchestra - Perinita mea; Deiona - Call on me; Erin Danet - Bad&cool; Maryliss - Hai Vino; Ocean Drive - Take you home; No Artist…

- Deputatul Daniel Ghița a lansat un atac la adresa protestatarului Marian Ceaușescu, implicat in bataia cu Dumitru Dragomir. Deputatul susține ca Marian Ceaușescu ar trebui evaluat psihiatric și chiar internat cu forța. Autointitulatul Ceaușescu și-a facut un obicei din a urmari persoane publice care…

- Mario Iorgulescu, fiul președintelui Ligii Profesioniste de Fotbal, Gino Iorgulescu, nu vrea sa se intoarca in Romania și spera sa primeasca o pedeapsa cu suspendare care sa-i permita sa ramana in Italia. Declarațiile au fost facute intr-un interviu pentru Fanatik, la 3 ani dupa ce a ucis un tanar intr-un…