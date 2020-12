Milionarul care stă în spatele AUR. Le-a dat și sediu Patronul FCSB spune ca e trist ca USR a caștigat alegerile pentru ca e un partid care are putere draceasca. Mai mult, Becali a comentat și despre relația sa cu cei de la AUR. „Singura durere e ca a caștigat USR-ul. Dar a fost și o bucurie ca nu a caștigat așa mult cat se credea pentru ca aștia de la USR au putere draceasca. Partidul are o mica tenta draceasca. Este un partid care e format de draci, cu legalizarea drogurilor. Vorbeam acum cațiva ani de neo-marxiști… Aștia sunt ei acum. Sunt contra Bisericii. USR este dracul neamului romanesc! Este indracirea neamului romanesc! Imi zicea mama sa… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

