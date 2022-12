Milionar român găsit spânzurat într-o camera a hotelului său Un cunoscut om de afaceri roman in domeniul turismului a gasit mort intr-o camera hotelului sau din Ploiești. In varsta de 61 de ani, Doru Morcovescu s-ar fi sinucis, fiind gasit spanzurat intr-un apartament. Un echipaj al serviciului de ambulanța sosit la fața locului a constatat decesul afaceristului al carui sfarșit i-a luat prin surprindere pe apropiații sai. ”Ajunsi la fata locului, politistii au constatat ca cele sesizate se confirma, in interiorul unei camere de hotel, fiind gasit, din nefericire, trupul neinsufletit al unui barbat de 61 de ani”, a comunicat Inspectoratul Județean Prahova.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un cunoscut milionar roman a fost gasit fara suflare intr-una din camerele hotelului pe care il deținea in Ploiești. Barbatul in varsta de 61 de ani, care era considerat ca fiind unul dintre cei mai importanți investitori in domeniul turismului, ar fi decis sa iși puna capat zilelor. Mesajul emoționant…

- Un eveniment șocat a fost inregistrat joi seara: Doru Morcovescu, patronul Hotelului Prahova din Ploiești, om de afaceri care deține și Complexul Balnear Slanic, s-a sinucis! Conform unor surse din cadrul poliției județene, Doru Morcovescu a fost gasit spanzurat intr-una dintre camerele hotelului Prahova,…

- Un barbat a fost gasit mort, joi dupa-amiaza, intr-o camera de hotel din Ploiesti, informeaza Inspectoratul Judetean de Politie Prahova. Potrivit datelor comunicate de IJP, politistii au fost sesizati ca in incinta unei unitati hoteliere un barbat s-ar fi sinucis. „Ajunsi la fata locului, politistii…

- Patronul Hotelului Prahova din Ploiesti, in varsta de 61 de ani, a fost gasit spanzurat vineri dupa-amiaza de un calorifer, chiar intr-una dintre camerele hotelului sau, au confirmat surse apropiate anchetei pentru Libertatea. Trupul neinsuflețit al acestuia a fost dat de un angajat al hotelului, care…

- Un om de afaceri prahovean a fost gasit mort, joi dupa-amiaza, in incinta hotelului pe care il detinea in Ploiesti si care este unul dintre cele mai mari hoteluri din oras. Decesul a fost constatat de catre un echipaj al ambulantei, care nu au putut face nimic pentru a il salva pe barbatul in varsta…

- Un om de afaceri prahovean a fost gasit mort, joi dupa-amiaza, in incinta hotelului pe care il detinea in Ploiesti si care este unul dintre cele mai mari hoteluri din oras, informeaza News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- ”In urma unui complex de masuri investigativ- operative, politisti orasului Chitila impreuna cu politistii Serviciului de Investigatii Criminale Ilfov l-au depistat in localitatea Ploiesti pe barbatul, in varsta de 20 de ani, banuit de comitera faptei de furt din data de 1 noiembrie a.c., din autoturismul…

- Cel mai cunoscut si apreciat violonist roman contemporan, Alexandru Tomescu, a cumparat cabana Caraiman din Bucegi, pe care vrea sa o restaureze si sa o reintroduca in circuitul turistic, relateaza Profit.ro. Pana atunci, artistul merge acolo de cate ori ii permite timpul, inclusiv pentru mici reparatii…