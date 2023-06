Stiri pe aceeasi tema

- Narendra Modi, premierul Indiei, lider al celei mai populate națiuni din lume, a ajuns marți dupa-amiaza la New York, unde a avut cateva reuniuni private, printre care și o intrevedere cu miliardarul Elon Musk. Cei doi au discutat extinderea cooperarii in industria de aparare si in sectoarele de inalta…

- Seful diplomatiei americane, Antony Blinken, a dezmintit vineri orice acord cu Iranul in domeniul nuclear, dand asigurari ca informatiile de presa potrivit carora un astfel de acord este pe punctul de a fi incheiat sunt "inexacte", noteaza AFP."Fiind vorba de Iran, unele dintre informatiile pe care…

- Nascut la Rediu, in județul Botoșani, Nelu Balan a fost o vreme ospatar in Iași și pe timpul comuniștilor a fugit din Romania in Israel. De acolo a plecat in Elveția, dupa care a emigrat in Statele Unite ale Americii, devenind o celebritate in industria ospitalitații din New York.

- Compania controlata de Mark Zuckerberg a primit o amenda record de 1,2 miliarde de euro in UE din cauza transferurilor de date catre SUA. Decizia vine dupa o ampla dezbatere cu privire la „importurile” de date aparținand cetațenilor europeni catre companii din Statele Unite. Meta este compania care…

- Cinci persoane, printre care un copil de opt ani, toate originare din Honduras, au fost ucise in cursul noptii de vineri spre sambata in apropiere de Houston, statul american Texas, au indicat autoritatile, care inca il cauta pe suspect. Potrivit primelor elemente prezentate de serif, barbatul facea…

- Solenoid de Mircea Cartarescu a fost declarata cartea de fictiune a anului in Statele Unite de catre Los Angeles Times. Premiile acordate de influentul cotidian sunt unele dintre premiile de literatura cele mai prestigioase si publicitate din intreaga America, informeaza luni ICR New York intr-un comunicat…

- Statele Unite nu au eliberat vize jurnalistilor rusi. Ministerul de Externe a spus ca acest lucru „nu va fi uitat, nu va fi iertat”, potrivit Nexta. Jurnaliștii ruși trebuiau sa zboare la New York cu ministrul rus de externe Serghei Lavrov, care va lua parte la Consiliul de Securitate al ONU. Lavrov…

- Rusia preia sambata presedintia rotativa a Consiliului de Securitate al ONU, responsabilitate pe care o va detine timp de o luna si care este in esenta protocolara, dar care a starnit furia guvernului ucrainean si a dus la apeluri la boicot, relateaza EFE. Pe parcursul lunii aprilie, delegatia rusa…