- Doi adolescenți au snopit in bataie un barbat de 34 de ani, intr-un bar din orașul Beclean, județul Bistrița-Nasaud. Incidentul s-a intamplat puțin dupa miezul nopții și a fost surprins de camerele de supraveghere din local.

- 40 de mii de lei și 1,5 kilograme de aur au confiscat ieri polițiștii de la persoane banuite de evaziune fiscala și spalare de bani . Mascații au descins la 30 de adrese atat din Gorj cat și din alte patru județe dar și municipiul București. Șase persoane au fost duse la audieri la sediul Inspectoratului…

- Chef Scarlatescu apreciaza intotdeauna un desert bine facut. Mai mult, stim despre el ca, dupa ce a colindat intreaga lume in anii de experienta pe care ii are ca chef, gateste cu mult drag dulciurile romanesti. Iar cand spunem dulciuri romanesti, oare e cineva care nu se gandeste prima oara la Cozonac,…

- Incidentul s-a petrecut duminica dimineața, in jurul orei 5, peste drum de Catedrala Mitropolitana, in zona unui fast-food. Polițiștii au fost sesizați ca acolo ar fi izbucnit un scandal intre doua grupuri. La fața locului oamenii legii au identificat opt persoane, printre care și doua femei.…

- "Pe data de 1 martie incepe unul dintre cele mai mari proiecte pe care le-am avut in campania electorala, pe care le-am facut ca echipa: largirea a trei șosele extrem de importante și anume Șoseaua Berceni, Șoseaua Turnu Magurele și Strada Caporal Luica. Discutam despre o dezvoltare importanta catre…

- Incidentul a avut loc luni în jurul orei 12:45 pe strada Pepineriei, în fata Liceului Tehnologic „Somes” Dej. Din primele informatii, baiatul de 18 ani ar fi trimis mesaje de amenintare catre doua eleve ale liceului, care si-au înstiintat prietenii, doi baieti de 16…

- Doi angajati ai RADET au fost raniti luni seara in timp ce lucrau in subteran la o conducta de termoficare in zona Iuliu Maniu in apropiere de Complex Leu, a anuntat ISU Bucuresti - Ilfov, scrie realitatea.net.

- Odata cu noul magazin PROFI deschis astazi la Bucecea, reteaua ajunge sa numere 170 de unitati in format Loco. Totodata, compania isi continua extinderea in Bucuresti, Iasi si Popesti-Leordeni. Magazinul in format Loco din Bucecea, al 10-lea din judetul Botosani, este amplasat pe Calea Nationala, nr.70-72,…